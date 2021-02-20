Украинское государство не было нужно ни властям, ни обществу, потому что у них уже было одно государство. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

Политолог отметил, что русское государство защищало жителей территории современной Украины, когда они были гражданами СССР и подданными Российской империи.

«Оно их защищало от внешних опасностей и наводило внутренний порядок. Они были государствообразующим народом, и у них не было никакой потребности в самостоятельном государстве», — подчеркнул Ищенко.

Что же касается голосования жителей Украинской СССР за отделение от Союза, добавил специалист, то это произошло потому, что до этого они так же голосовали за сохранение Советского Союза (по его мнению, на референдумах народ всегда голосует так, как необходимо власти), и потому, что Кравчук рассказывал, что независимость — это точно такой же Союз, только лучше.

Полностью интервью можно прочитать здесь.