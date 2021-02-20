«У них было свое русское государство, зачем им нужно было еще одно? Государство возникает тогда, когда народ нуждается в защите. Оно нужно для наведения внутреннего порядка и защиты от внешних опасностей», — пояснил эксперт.
Политолог отметил, что русское государство защищало жителей территории современной Украины, когда они были гражданами СССР и подданными Российской империи.
«Оно их защищало от внешних опасностей и наводило внутренний порядок. Они были государствообразующим народом, и у них не было никакой потребности в самостоятельном государстве», — подчеркнул Ищенко.
Что же касается голосования жителей Украинской СССР за отделение от Союза, добавил специалист, то это произошло потому, что до этого они так же голосовали за сохранение Советского Союза (по его мнению, на референдумах народ всегда голосует так, как необходимо власти), и потому, что Кравчук рассказывал, что независимость — это точно такой же Союз, только лучше.
Полностью интервью можно прочитать здесь.