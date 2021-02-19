Отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли украинская власть столь жесткие шаги, как санкции против Виктора Медведчука, в отношении партии Шария и ОПЗЖ, Данилов сказал:
«Шаги украинской власти будут продолжаться».
Ранее СНБО ввел санкции в отношении пяти граждан России и трех — Украины, в том числе председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Как отмечается, санкции затронут все имущество Медведчука, а также долю телеканала «1+1», которой владеет Марченко.
Список всего имущества, на которое наложены санкции решением СНБО, можно будет увидеть в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, который будет обнародован немного позднее.