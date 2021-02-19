Не исключено, что следующие санкции Киева могут быть против партии Анатолия Шария о «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве 19 февраля

Отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли украинская власть столь жесткие шаги, как санкции против Виктора Медведчука, в отношении партии Шария и ОПЗЖ, Данилов сказал:

«Шаги украинской власти будут продолжаться».

Секретарь СНБО раскрыл подробности санкций против Медведчука © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Оксаны Марченко.

Как отмечается, санкции затронут все имущество Медведчука, а также долю телеканала «1+1», которой владеет Марченко.

Список всего имущества, на которое наложены санкции решением СНБО, можно будет увидеть в соответствующем указе президента Владимира Зеленского, который будет обнародован немного позднее.