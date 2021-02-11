Западные политики заняли сторону Украины в Донбасском конфликте. Об этом 11 февраля на заседании Совбеза ООН, которое приурочено к шестой годовщине подписания Минских соглашений, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя

Без вины виноватая. Виновна ли Москва в нарушении «Минска»? © пресс-служба презитента Украина представителями сирийской или венесуэльской оппозиции и с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье.

При этом инициативы, цель которых установить прямой диалог между Киевом и жителями Донбасса, вызывают в Париже и Берлине «нервную реакцию».

«Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — сказал постпред РФ.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

После подписания Минских соглашений, в которых определены пути и способы возвращения ЛДНР в Украину, прошло почти шесть лет. Однако сами соглашения не выполняются, а стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.