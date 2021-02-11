Количество репрессированных на Украине журналистов столь велико, что из них можно было бы создать огромный медиахолдинг, сказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Зеленский своим указом фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных каналов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Вышинский отметил, что еще несколько лет назад «из репрессированных на Украине журналистов можно было бы собрать неплохую редакцию».

«Игорь Гужва, главный редактор «Страны», прекрасный медиаменеджер, который сейчас в эмиграции и тоже посидел в том же здании Лукьяновской тюрьмы, что и я, Дима Василец, Вася Муравицкий, Руслан Коцаба… А сейчас можно собрать огромный медиахолдинг из всех репрессированных… сопоставимый по размерам с CNN», — констатировал Вышинский

Партизанский отряд с предателем. Кто выиграл от атаки на СМИ Медведчука © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.