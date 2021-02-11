На Украине полностью подавлена свобода слова в отличие от России, где свободно работают оппозиционные СМИ, сказала поэт и публицист Анна Ревякина на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Зеленский своим указом фактически вышвырнул на улицу журналистов трех оппозиционных каналов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Если сравнивать с Россией, то тот же «Дождь», та же «Медуза», то же «Эхо Москвы» вещают и достаточно комфортно себя чувствуют. Если говорить о свободе слова, то на территории России это понятие существует, чего нельзя сказать об Украине», — подчеркнула Ревякина.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.