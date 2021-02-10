Ранее Долгов раскритиковал главу Исполнительного комитета реформ Украины Саакашвили за его призывы к грузинским гражданам продолжать протесты и не повиноваться полиции. Он заявил, что призывы экс-президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия и стратегическое партнерство между двумя странами.
В свою очередь, Саакашвили заявил, что посол, как и во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, «продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве». Он напомнил, что именно Долгов «в унисон с командой Порошенко» способствовал тому, чтобы украинские депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.
Саакашвили считает, что Долгов глубоко коррумпирован и действует против интересов Украины.
«Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца», — заявил бывший грузинский президент.
Ранее Саакашвили призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать в том же духе. По его словам, участники акции не должны платить штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение запрета на ночное передвижение (действует в Грузии из-за коронавируса). Саакашвили подчеркнул необходимость продолжить более масштабные акции протеста по всей стране.