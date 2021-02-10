Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил посла Украины в Грузии Игоря Долгова в преследовании антиукраинских интересов и назвал его взяточником и коррумпированным чиновником. Он заявил об этом на своей странице в Facebook 9 февраля

Посол Украины осудил Саакашвили за призывы к неповиновению © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Саакашвили заявил, что посол, как и во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, «продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве». Он напомнил, что именно Долгов «в унисон с командой Порошенко» способствовал тому, чтобы украинские депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года.

Саакашвили считает, что Долгов глубоко коррумпирован и действует против интересов Украины.

«Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца», — заявил бывший грузинский президент.

Ранее Саакашвили призвал митингующих, которые выступают в Грузии с требованием снять коронавирусные ограничения, продолжать в том же духе. По его словам, участники акции не должны платить штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение запрета на ночное передвижение (действует в Грузии из-за коронавируса). Саакашвили подчеркнул необходимость продолжить более масштабные акции протеста по всей стране.