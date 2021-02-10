Жительница Харькова 9 февраля дозвонилась в прямой эфир телеканала «Наш» и обратилась к ведущим и гостям программы с резкой критикой политики Киева, передает РИА Новости

Кулеба назвал русский мир однообразным © Facebook, Dmytro Kuleba

«То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских», — пожаловалась она.

Женщина также посетовала, что не сможет объяснить потомкам то, что сейчас происходит в стране. Сначала ведущие пытались говорить с телезрительницей в ироничной форме, а затем оборвали с ней связь.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020 года. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80% предметов. Программы обучения на русском отменяются.

В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык стал обязательным для госорганов и сферы обслуживания.