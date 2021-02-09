Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об одобрении кандидатуры и. о. главы украинского Минэнерго Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины. Об этом сообщает 9 февраля Telegram-канал «Резидент»

«Посольство США в Украине поддержало кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера с возможностью возглавить Правительство. Кристина Квин лично передала Владимиру Зеленскому пожелания вчера на форуме», — говорится в сообщении.

В Офисе президента готовят сюрприз для Витренко — СМИ © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Он заявил, что обсудит с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможность внесения кандидатуры на рассмотрение депутатов еще раз.

На презентации национальной экономической стратегии Украины до 2030 года Витренко заявил, что Украине необходимо переходить на ядерное топливо из США вместо российского, а также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской.