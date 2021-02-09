«Посольство США в Украине поддержало кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера с возможностью возглавить Правительство. Кристина Квин лично передала Владимиру Зеленскому пожелания вчера на форуме», — говорится в сообщении.
Ранее Витренко дважды не удалось избраться на пост первого вице-премьера, министра энергетики страны: в первый раз не хватило 40 голосов, во второй раз — 22.
Он заявил, что обсудит с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможность внесения кандидатуры на рассмотрение депутатов еще раз.
На презентации национальной экономической стратегии Украины до 2030 года Витренко заявил, что Украине необходимо переходить на ядерное топливо из США вместо российского, а также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской.