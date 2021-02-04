Винницкий молочный завод компании Roshen, принадлежащей пятому президенту Украины Петру Порошенко, стал первым в мире иностранным производителем сладкосливочного масла за пределами Израиля, продукция которого была признана в высшей степени кошерной, говорится в сообщении компании

«Молочный завод Roshen стал первым в мире производителем фасованного сливочного масло за пределами Израиля, который получил разрешение высшего органа кошерности (Kashruth Department B.D.Z. Orthodox Council Jerusalem)», — сказано в публикации.

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Корпорация Roshen — один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий.

В украинских СМИ раньше публиковалась информация о том, что ее владелец Петр Порошенко на самом деле носитель еврейской фамилии Вальцман, однако хозяин Roshen это опровергал.