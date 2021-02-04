«Молочный завод Roshen стал первым в мире производителем фасованного сливочного масло за пределами Израиля, который получил разрешение высшего органа кошерности (Kashruth Department B.D.Z. Orthodox Council Jerusalem)», — сказано в публикации.
В 2021 году уже запланировано несколько поставок фасованного масла этой категории в пачках весом 200 г.
Корпорация Roshen — один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий.
В украинских СМИ раньше публиковалась информация о том, что ее владелец Петр Порошенко на самом деле носитель еврейской фамилии Вальцман, однако хозяин Roshen это опровергал.