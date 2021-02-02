Большинство украинцев пожаловалось на ухудшение жизни с каждым новым президентом. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 февраля данные опроса центра «Социальный мониторинг»

Бортник рассказал, кого нужно посадить Зеленскому, чтобы восстановить рейтинг © hromadske.ua

Кроме того, 60,3% респондентов считают, что следующий президент, независимо от его личности, будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях.

Опрос проводился с 15 по 25 января среди порядка трех тысяч жителей всех регионов Украины.