Мнение о том, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже, поддерживают 71,4% опрошенных. Не согласны с этим утверждением 21,3% респондентов. В декабре прошлого года таковых было 70,1%, 22,4% соответственно. Еще 7,3% украинцев затруднились ответить.
Кроме того, 60,3% респондентов считают, что следующий президент, независимо от его личности, будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях.
Опрос проводился с 15 по 25 января среди порядка трех тысяч жителей всех регионов Украины.