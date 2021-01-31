«Несмотря на все различия между нами, а точнее именно из-за них, мы не можем возводить стены молчания в наших прямых взаимоотношениях с Москвой. Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», — заявил он.
По мнению министра, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть, только сотрудничая с Россией, в частности, по его словам, это относится к конфликтам на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии, а также к вопросам международного контроля за вооружениями и разоружения.
Кроме того, Рот считает необходимым углубление взаимодействия в таких глобальных вопросах, как изменение климата и борьба с эпидемией.
При этом министр призвал «не смягчать углы» и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать «единым и решительным фронтом».