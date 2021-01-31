Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия. Он написал об этом в статье, опубликованной в Spiegel 31 января

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин заявил он.

По мнению министра, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть, только сотрудничая с Россией, в частности, по его словам, это относится к конфликтам на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии, а также к вопросам международного контроля за вооружениями и разоружения.

Кроме того, Рот считает необходимым углубление взаимодействия в таких глобальных вопросах, как изменение климата и борьба с эпидемией.

При этом министр призвал «не смягчать углы» и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать «единым и решительным фронтом».