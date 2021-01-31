Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался задобрить три прибалтийские республики, переведя в порты этих стран товарные потоки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

«Для этого он гонял свои грузы по длинному плечу в эстонские порты. Экономика не была для него главной, потому что при всех обстоятельствах экспорт остается рентабельным», — сказал Алексей Зубец.

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По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.