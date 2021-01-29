На изображении Оля Полякова предстает в образе романтической дамы — в розовой шелковой накидке и с рыжим котом на руках.
«Жека, восторг! Отправила Оле», — отреагировала на пост фотограф, эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.
«Превосходно!» — оценил картину с Поляковой харьковский политик Михаил Добкин.
Также коллаж лайкнула украинская модель Даша Астафьева.
Преобразил Полякову украинский дизайнер и видеомейкер Евгений Евгеньевич. На его странице в Instagram в основном коллажи из картин художников прошлого и современных снимков.
Ранее музой Евгеньевича стала другая популярная украинская певица Тина Кароль.
Героями его публикаций часто становятся украинские и российские знаменитости, в частности, он сделал коллажи, используя снимки врача-педиатра Евгения Комаровского и российской актрисы Ирины Горбачевой. Также он подбирает для коллажей кадры из фильмов и снимки мировых звезд.