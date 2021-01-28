Комитет Госдумы по энергетике и комитет и Бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», сказал глава комитета Павел Завальный 28 января

«Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента [США Джо Байдена] приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть», — приводит слова Завального РИА Новости.

Он уточнил, что позиции парламентариев ФРГ и России сходятся в том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей.

В связи с этим комитеты будут оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта, добавил он.

«Северный поток – 2»: «Фортуна» возобновила работу, позиции США и Германии неизменны © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.