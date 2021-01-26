Как заявил американский лидер, можно сотрудничать с Россией в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку это в том числе отвечает интересам США.
Этот Договор был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее уже заявляла, что Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.