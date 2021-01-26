Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией все проблемные вопросы и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной, сообщило 25 января РИА Новости

Американская журналистка рассказала, станет ли Байден «Обамой-2» © REUTERS, Leah Millis

Этот Договор был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее уже заявляла, что Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.