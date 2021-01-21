Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 20 января согласовал проект закона № 4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»

Украинцам планируют массово раздать оружие © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела: А — автоматическое огнестрельное оружие; В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С — короткоствольное огнестрельное оружие; D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с водительскими удостоверениями будут введены удостоверения владельца оружия, в которых будет указана категория оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.

Кроме этого, на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Для получения права на владение оружием необходимо иметь гражданство Украины, не иметь медицинских противопоказаний, судимости, не привлекаться к административной ответственности в течение последнего года.

Кроме того, для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.