Его поддержало 10 из 18 депутатов.
Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела: А — автоматическое огнестрельное оружие; В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С — короткоствольное огнестрельное оружие; D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
По аналогии с водительскими удостоверениями будут введены удостоверения владельца оружия, в которых будет указана категория оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.
Кроме этого, на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
Для получения права на владение оружием необходимо иметь гражданство Украины, не иметь медицинских противопоказаний, судимости, не привлекаться к административной ответственности в течение последнего года.
Кроме того, для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.