Украинское судно сутки не выходит на связь после взрыва в порту Бейрута
Украинское судно сутки не выходит на связь после взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости, Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк
Ранее губернатор Бартына Синан Гюнер сообщил, что судно двигалось под флагом России, однако впоследствии опроверг эту информацию.

«Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», — сказал он.

По его данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Спасатели были вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения.

Данные о численности экипажа разнятся. Так, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту судна находились 12 человек, двое из которых — граждане России. В ведомстве также добавили, что владельцем судна является украинская компания.

В порт Батын прибыли сотрудники консульского отдела посольства РФ в Турции.

«Сухогруз Arvin, шедший под флагом Палау, в 12:16 затонул в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын. По информации местных властей, всего на судне находилось 12 человек экипажа… В порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства для оказания консульской помощи, а также координации взаимодействия с турецкими властями на месте», — сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.