В воскресенье, 17 января, в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились граждане России и Украины. Об этом сообщил телеканал NTV

Украинское судно сутки не выходит на связь после взрыва в порту Бейрута © РИА Новости, Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк Синан Гюнер сообщил, что судно двигалось под флагом России, однако впоследствии опроверг эту информацию.

«Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», — сказал он.

По его данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Спасатели были вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения.

Данные о численности экипажа разнятся. Так, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту судна находились 12 человек, двое из которых — граждане России. В ведомстве также добавили, что владельцем судна является украинская компания.

В порт Батын прибыли сотрудники консульского отдела посольства РФ в Турции.

«Сухогруз Arvin, шедший под флагом Палау, в 12:16 затонул в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын. По информации местных властей, всего на судне находилось 12 человек экипажа… В порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства для оказания консульской помощи, а также координации взаимодействия с турецкими властями на месте», — сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.