В последнее время позиция России в отношении постсоветского пространства меняется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Например, несмотря на то что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии, наблюдается отстраненность от белорусских проблем. Точно так же Россия отказалась вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией.

«Россия более прохладно относится к постсоветскому пространству в силу понимания того, что главные точки обеспечения благополучия страны находятся внутри страны, а не за ее пределами. Для нас уже не проблема, когда в Киргизии в очередной раз происходят президентские выборы, которые заканчиваются столкновениями кланов», — считает эксперт.

Снижение интереса России к постсоветскому пространству приводит к снижению интереса к нему со стороны европейцев и американцев, полагает Алексей Зубец.

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