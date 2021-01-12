По его словам, мы не готовы больше любой ценой спасать лояльные нам режимы и вкладывать в них неограниченные деньги.
Например, несмотря на то что Россия заинтересована в стабильности в Белоруссии, наблюдается отстраненность от белорусских проблем. Точно так же Россия отказалась вмешиваться в войну между Азербайджаном и Арменией.
«Россия более прохладно относится к постсоветскому пространству в силу понимания того, что главные точки обеспечения благополучия страны находятся внутри страны, а не за ее пределами. Для нас уже не проблема, когда в Киргизии в очередной раз происходят президентские выборы, которые заканчиваются столкновениями кланов», — считает эксперт.
Снижение интереса России к постсоветскому пространству приводит к снижению интереса к нему со стороны европейцев и американцев, полагает Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.