Проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к 2022 году. Об этом президент страны Александр Лукашенко сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» 10 января

Идея конституционной реформы в Белоруссии не связана с протестами — Шпаковский © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк заявил он.

При этом президент отказался раскрыть детали изменений в Конституцию Белоруссии, добавив, что основные предложения по данной теме пока до конца не сформированы.

Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта Основного закона страны, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка новой Конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой Конституции работать президентом он уже не будет.