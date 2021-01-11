«Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть», — заявил он.
При этом президент отказался раскрыть детали изменений в Конституцию Белоруссии, добавив, что основные предложения по данной теме пока до конца не сформированы.
Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта Основного закона страны, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка новой Конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой Конституции работать президентом он уже не будет.