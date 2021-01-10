Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины рассматривает несколько версий взрыва газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород», который прогремел 9 января недалеко от города Лубны Полтавской области. Предположительно, ЧП могло стать результатом спланированной диверсии, говорится в опубликованном в тот же день заявлении на странице ОГТС в Facebook

«Не единичный случай»: Рудяков об украинских диверсиях © РИА Новости, Владимир Трефилов Согласно сообщению Оператора газотранспортной системы страны, среди возможных версий ЧП фигурирует диверсия и врезка в газопровод. «Ремонтные бригады работают на месте инцидента, авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным путем, угрозы для обеспечения газом близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает», — добавили в ОГТС.