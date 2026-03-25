Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
"Вечный революционер" ("Гимн") – написанное в 1880 году стихотворение Ивана Франко, которое в советские времена школьники учили наизусть. Сам Франко называл себя русином. Русином, правда не прикарпатским, а закарпатским, был и Игорь Грабарь. И был он революционером. Но не в сфере политики (это был интерес его родителей), а в сфере искусства.
Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве

16:01 25.03.2026 (обновлено: 16:52 25.03.2026)
 
Василий Стоякин
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
"Вечный революционер" ("Гимн") – написанное в 1880 году стихотворение Ивана Франко, которое в советские времена школьники учили наизусть. Сам Франко называл себя русином. Русином, правда не прикарпатским, а закарпатским, был и Игорь Грабарь. И был он революционером. Но не в сфере политики (это был интерес его родителей), а в сфере искусства.
Игорь Грабарь родился 25 марта 1871 году в Австро-Венгрии в Будапеште, где его отец был депутатом парламента. Ребёнок был поздний, отцу исполнилось 40 лет.
Эммануил Грабарь – уроженец закарпатского села Трибушаны (сейчас – Деловое в Раховском районе). Его отец – войсковой греко-католический священник Иван Грабарь.
В 1848 году Эммануил принял участие в венгерской революции. Потом получил юридическое образование в Пештском университете, имел адвокатскую практику. В 1869 году избран депутатом Палаты представителей венгерского парламента от села Волове Поле (сейчас — пгт. Межгорье, Украина), но уже в 1871 году был принуждён к эмиграции из-за своих русофильских взглядов.
Этот феномен особенно интересен если учесть, что в 1849 году Мукачевский замок, который защищал Грабарь-старший, был взят, без боя правда, русскими войсками. Но, с другой стороны, отец его жены, Ольги (они женились в 1863 году), Адольф Иванович Добрянский-Сачуров, был в то же время прикомандирован в качестве гражданского комиссара от австрийских властей к русскому корпусу и уверился в необходимости единства с Россией, став важной фигурой в национальном движении карпатских русин.
В 1876 году Эммануил Грабарь переехал в Россию – в город Егорьевск Рязанской губернии (до этого он жил в Италии и Франции), принял фамилию Храбров и стал учителем в местной гимназии.
В 1875 году Россию посетил Адольф Добрянский, который был принят наследником престола великим князем Александром Александровичем, будущим императором Александром III. После возвращения Адольф Иванович попал под полицейское наблюдение. Под подозрением оказались и его родные. Вероятно поэтому Игорь Грабарь и его брат Владимир (в будущем – знаменитый юрист, профессор МГУ и действительный член АН УССР) в 1879 году переехали к отцу.
Ольга Грабарь и Адольф Добрянский были главными обвиняемыми на "Процессе Ольги Грабарь" – первом политическом процессе австрийских властей против карпатских русин, проведённом в 1882 году. Ольгу обвиняли в государственной измене с перспективой смертной казни, но оправдали. После этого она переехала в Измаил, где к тому времени жили её муж и сыновья.
Впрочем, соединение семьи было недолгим – в 1882 году Игорь Грабарь начал учиться в Московском Императорском лицее. Там он пристрастился к рисованию. После этого он поступил в Санкт-Петербургский университет, где уже учился его брат. Игорь Грабарь уже тогда показал себя как весьма энергичный и разносторонний человек – он учился на юридическом и историко-филологическом факультетах, публиковался в популярном журнале "Нива", в том числе – как иллюстратор и художественный критик, занимался в студии у знаменитого художника-педагога Павла Чистякова.
После окончания университета, в 1894-м Грабарь поступил в Академию художеств, где его учителем был Илья Репин (по общему мнению, учителем Репин был плохим). В 1895 году он поехал в Италию и Францию, учился, а потом и преподавал у Антона Ашбе в Мюнхене.
Вернувшись в Россию, Грабарь стал одним из главных критиков в художественном журнале "Мир искусства" (позже, в советские времена, ему припоминали участие в этом "реакционном" объединении), а в 1903 году переехал в Москву. Там он познакомился племянницей художника и мецената Николая Мещерина Валентиной, на которой позже женился.
В 1904 году он написал полотно, которое считал самым значительным в своей творческой биографии – "Февральскую лазурь": "я стоял около дивного экземпляра берёзы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Когда я взглянул на верхушку берёзы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывавшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединённые голубой эмалью неба… Я тотчас же побежал за небольшим холстом и в один сеанс набросал с натуры эскиз будущей картины".
Помимо живописи он рисовал эскизы для архитекторов и был редактором "Истории русского искусства", издававшейся Иосифом Кнебелем – в 1908-15 годах вышло восемь томов.
Весной 1913 года Московская городская дума приняла решение сделать Грабаря попечителем Третьяковской галереи. Это было логичное решение, ведь именно Грабарь в 1912 году писал художнику Александру Бенуа: "надо быть ослом, чтобы не видеть, что это не музей, а сарай".
Назначение это было связано со скандалом – в результате нападения вандала была повреждена картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Попечитель галереи Илья Остроухов подал в отставку. Тут же из Финляндии примчался сам Репин и, по обыкновению, перерисовал картину заново. Грабарь пришёл в ужас: "голова Грозного была совершенно новая, только что свеже написанная сверху донизу в какой-то неприятной лиловой гамме, до ужаса не вязавшейся с остальной гаммой картины. Медлить было нельзя — краски могли к утру значительно затвердеть". Грабарь немедленно ликвидировал следы вмешательства автора и отреставрировал картину по-новому.
Грабарь поднял галерею с колен и поставил её на голову. Было изменено буквально всё: общая архитектура помещения (когда Суриков увидел в обновлённой экспозиции свою "Боярыню Морозову", он воскликнул: "я будто вижу её впервые!"); порядок расстановки полотен (были введены принципы историзма и монографичности); проведена инвентаризация и каталогизация собрания. В завершение всего он внёс поправки в идеальный вкус Павла Третьякова, включив в коллекцию картины Ореста Кипренского, Павла Федотова, Ильи Машкова, Кузьмы Петрова-Водкина.
Все эти нововведения вызвали грандиозный скандал, который закончился столь же грандиозным одобрением деятельности нового попечителя, ибо Третьяковка действительно превратилась из несколько беспорядочной, пусть и со вкусом подобранной частной коллекции в музей европейского образца.
После Октябрьской революции Грабарь остался в России и, продолжая руководить Третьяковкой (до 1925 года), в 1918 году создал Центральные реставрационные мастерские в Москве.
Тут он тоже творил историю – его целью было не просто подновление старых изображений, а их глубокое исследование с привлечением профильных специалистов – химиков, микробиологов и др. "И вот теперь я организовал работы по расчистке всех циклов фресок и икон Рублёва, а одновременно по расчистке стен владимирских храмов и главным образом знаменитых чудотворных икон Боголюбской Богоматери, Максимовской и Владимирской. (…) И должен сказать, результаты превзошли самые смелые надежды: мы уже сейчас знаем вещи, о которых недавно и не снилось. (…) Всю историю древнерусской живописи приходится переделывать". И ведь действительно каждая старинная икона многослойна как луковица, её из столетия в столетие подновляли, меняя краски и художественную манеру. Теперь учёные действительно принялись за исследование этого всего… Современный Всероссийский художественный научно-реставрационный центр носит имя академика И.Э. Грабаря.
Помимо этого, с 1918 года руководил он художественно-декоративной частью Малого театра, с августа 1919 года являлся членом Российской академии истории материальной культуры (участвовал в экспедициях на русский Север), в 1937-1943 годах – директор Московского государственного художественного института. Осенью 1944 года под его руководством был создан Институт истории искусства и охраны памятников архитектуры при Отделении истории и философии АН СССР (ныне Государственный институт искусствознания). В 1947 году по его инициативе на основе бывшего Свято-Андроникова монастыря был создан Музей древнерусского искусства им. А. Рублёва. Ну и вернулся к выпуску "Истории русского искусства" – в 1954-62 годах вышло 13 томов.
При этом он не забывал основную работу – писал не только простенькие пейзажи и натюрморты, но также и портреты Сергея Прокофьева, Корнея Чуковского, Сергея Чаплыгина, Владимира Вернадского… Просто удивительно, как в этом списке не оказалось Льва Троцкого – он ведь дружил с его женой Натальей Седовой. И ещё более удивительно, как эта дружба не вылезла ему боком.
При всей революционности Грабаря в мире искусства, именно в живописи он был классиком, склонным к импрессионизму (как и его учитель Репин), но легко вписавшимся в строгий стиль социалистического реализма.
В конце жизни Игорь Грабарь руководил музеем в бывшей усадьбе Саввы Мамонтова "Абрамцево" и постоянно жил там. Умер он 16 мая 1960 года.
© Василий Стоякин
Могила Игоря Грабаря на Новодевичьем кладбище
Могила Игоря Грабаря на Новодевичьем кладбище
