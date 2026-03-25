Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве

"Вечный революционер" ("Гимн") – написанное в 1880 году стихотворение Ивана Франко, которое в советские времена школьники учили наизусть. Сам Франко называл себя русином. Русином, правда не прикарпатским, а закарпатским, был и Игорь Грабарь. И был он революционером. Но не в сфере политики (это был интерес его родителей), а в сфере искусства.

Игорь Грабарь родился 25 марта 1871 году в Австро-Венгрии в Будапеште, где его отец был депутатом парламента. Ребёнок был поздний, отцу исполнилось 40 лет.Эммануил Грабарь – уроженец закарпатского села Трибушаны (сейчас – Деловое в Раховском районе). Его отец – войсковой греко-католический священник Иван Грабарь.В 1848 году Эммануил принял участие в венгерской революции. Потом получил юридическое образование в Пештском университете, имел адвокатскую практику. В 1869 году избран депутатом Палаты представителей венгерского парламента от села Волове Поле (сейчас — пгт. Межгорье, Украина), но уже в 1871 году был принуждён к эмиграции из-за своих русофильских взглядов.Этот феномен особенно интересен если учесть, что в 1849 году Мукачевский замок, который защищал Грабарь-старший, был взят, без боя правда, русскими войсками. Но, с другой стороны, отец его жены, Ольги (они женились в 1863 году), Адольф Иванович Добрянский-Сачуров, был в то же время прикомандирован в качестве гражданского комиссара от австрийских властей к русскому корпусу и уверился в необходимости единства с Россией, став важной фигурой в национальном движении карпатских русин.В 1876 году Эммануил Грабарь переехал в Россию – в город Егорьевск Рязанской губернии (до этого он жил в Италии и Франции), принял фамилию Храбров и стал учителем в местной гимназии.В 1875 году Россию посетил Адольф Добрянский, который был принят наследником престола великим князем Александром Александровичем, будущим императором Александром III. После возвращения Адольф Иванович попал под полицейское наблюдение. Под подозрением оказались и его родные. Вероятно поэтому Игорь Грабарь и его брат Владимир (в будущем – знаменитый юрист, профессор МГУ и действительный член АН УССР) в 1879 году переехали к отцу.Ольга Грабарь и Адольф Добрянский были главными обвиняемыми на "Процессе Ольги Грабарь" – первом политическом процессе австрийских властей против карпатских русин, проведённом в 1882 году. Ольгу обвиняли в государственной измене с перспективой смертной казни, но оправдали. После этого она переехала в Измаил, где к тому времени жили её муж и сыновья.Впрочем, соединение семьи было недолгим – в 1882 году Игорь Грабарь начал учиться в Московском Императорском лицее. Там он пристрастился к рисованию. После этого он поступил в Санкт-Петербургский университет, где уже учился его брат. Игорь Грабарь уже тогда показал себя как весьма энергичный и разносторонний человек – он учился на юридическом и историко-филологическом факультетах, публиковался в популярном журнале "Нива", в том числе – как иллюстратор и художественный критик, занимался в студии у знаменитого художника-педагога Павла Чистякова.После окончания университета, в 1894-м Грабарь поступил в Академию художеств, где его учителем был Илья Репин (по общему мнению, учителем Репин был плохим). В 1895 году он поехал в Италию и Францию, учился, а потом и преподавал у Антона Ашбе в Мюнхене.Вернувшись в Россию, Грабарь стал одним из главных критиков в художественном журнале "Мир искусства" (позже, в советские времена, ему припоминали участие в этом "реакционном" объединении), а в 1903 году переехал в Москву. Там он познакомился племянницей художника и мецената Николая Мещерина Валентиной, на которой позже женился.В 1904 году он написал полотно, которое считал самым значительным в своей творческой биографии – "Февральскую лазурь": "я стоял около дивного экземпляра берёзы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Когда я взглянул на верхушку берёзы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывавшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединённые голубой эмалью неба… Я тотчас же побежал за небольшим холстом и в один сеанс набросал с натуры эскиз будущей картины".Помимо живописи он рисовал эскизы для архитекторов и был редактором "Истории русского искусства", издававшейся Иосифом Кнебелем – в 1908-15 годах вышло восемь томов.Весной 1913 года Московская городская дума приняла решение сделать Грабаря попечителем Третьяковской галереи. Это было логичное решение, ведь именно Грабарь в 1912 году писал художнику Александру Бенуа: "надо быть ослом, чтобы не видеть, что это не музей, а сарай".Назначение это было связано со скандалом – в результате нападения вандала была повреждена картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Попечитель галереи Илья Остроухов подал в отставку. Тут же из Финляндии примчался сам Репин и, по обыкновению, перерисовал картину заново. Грабарь пришёл в ужас: "голова Грозного была совершенно новая, только что свеже написанная сверху донизу в какой-то неприятной лиловой гамме, до ужаса не вязавшейся с остальной гаммой картины. Медлить было нельзя — краски могли к утру значительно затвердеть". Грабарь немедленно ликвидировал следы вмешательства автора и отреставрировал картину по-новому.Грабарь поднял галерею с колен и поставил её на голову. Было изменено буквально всё: общая архитектура помещения (когда Суриков увидел в обновлённой экспозиции свою "Боярыню Морозову", он воскликнул: "я будто вижу её впервые!"); порядок расстановки полотен (были введены принципы историзма и монографичности); проведена инвентаризация и каталогизация собрания. В завершение всего он внёс поправки в идеальный вкус Павла Третьякова, включив в коллекцию картины Ореста Кипренского, Павла Федотова, Ильи Машкова, Кузьмы Петрова-Водкина.Все эти нововведения вызвали грандиозный скандал, который закончился столь же грандиозным одобрением деятельности нового попечителя, ибо Третьяковка действительно превратилась из несколько беспорядочной, пусть и со вкусом подобранной частной коллекции в музей европейского образца.После Октябрьской революции Грабарь остался в России и, продолжая руководить Третьяковкой (до 1925 года), в 1918 году создал Центральные реставрационные мастерские в Москве.Тут он тоже творил историю – его целью было не просто подновление старых изображений, а их глубокое исследование с привлечением профильных специалистов – химиков, микробиологов и др. "И вот теперь я организовал работы по расчистке всех циклов фресок и икон Рублёва, а одновременно по расчистке стен владимирских храмов и главным образом знаменитых чудотворных икон Боголюбской Богоматери, Максимовской и Владимирской. (…) И должен сказать, результаты превзошли самые смелые надежды: мы уже сейчас знаем вещи, о которых недавно и не снилось. (…) Всю историю древнерусской живописи приходится переделывать". И ведь действительно каждая старинная икона многослойна как луковица, её из столетия в столетие подновляли, меняя краски и художественную манеру. Теперь учёные действительно принялись за исследование этого всего… Современный Всероссийский художественный научно-реставрационный центр носит имя академика И.Э. Грабаря.Помимо этого, с 1918 года руководил он художественно-декоративной частью Малого театра, с августа 1919 года являлся членом Российской академии истории материальной культуры (участвовал в экспедициях на русский Север), в 1937-1943 годах – директор Московского государственного художественного института. Осенью 1944 года под его руководством был создан Институт истории искусства и охраны памятников архитектуры при Отделении истории и философии АН СССР (ныне Государственный институт искусствознания). В 1947 году по его инициативе на основе бывшего Свято-Андроникова монастыря был создан Музей древнерусского искусства им. А. Рублёва. Ну и вернулся к выпуску "Истории русского искусства" – в 1954-62 годах вышло 13 томов.При этом он не забывал основную работу – писал не только простенькие пейзажи и натюрморты, но также и портреты Сергея Прокофьева, Корнея Чуковского, Сергея Чаплыгина, Владимира Вернадского… Просто удивительно, как в этом списке не оказалось Льва Троцкого – он ведь дружил с его женой Натальей Седовой. И ещё более удивительно, как эта дружба не вылезла ему боком.При всей революционности Грабаря в мире искусства, именно в живописи он был классиком, склонным к импрессионизму (как и его учитель Репин), но легко вписавшимся в строгий стиль социалистического реализма. В конце жизни Игорь Грабарь руководил музеем в бывшей усадьбе Саввы Мамонтова "Абрамцево" и постоянно жил там. Умер он 16 мая 1960 года.

https://ukraina.ru/20200920/1028969105.html

https://ukraina.ru/20190805/1024503614.html

https://ukraina.ru/20240608/1027910647.html

https://ukraina.ru/20211024/1032521496.html

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

