Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана - 25.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260325/upravlyaemyy-khaos-i-starye-grabli-evstafev-o-tretikh-silakh-v-voyne-ssha-protiv-irana-1077157461.html
Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана - 25.03.2026 Украина.ру
Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
В войне на Ближнем Востоке появились не третья, а третьи силы. Все попытки США создать управляемый хаос провалились — это грабли, на которые американская политика наступает циклично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2026-03-25T17:29
2026-03-25T17:29
новости
иран
ближний восток
сша
дмитрий евстафьев
дональд трамп
украина.ру
распад
удар по ирану
война в иране
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg
Отвечая на вопрос о влиянии третьих сил на ход конфликта, Евстафьев пояснил, что изначальная концепция США не сработала. По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке вписывается в концепцию геополитического хаоса. По его словам, в ситуациях, когда управляемый хаос становится неуправляемым, возникают третьи силы. "Война США и Ирана изначально заявлялась коалицией США и Ирана как попытка создать управляемый хаос. Но Израиль видел это, как полное обрушение иранской государственности и распад Ирана", — пояснил эксперт.Он добавил, что хаос США — это уничтожение политической системы, возникшей после Исламской революции 1979 года, и возникновение чего-то более комфортного для Вашингтона на ее месте, констатировал собеседник издания.
иран
ближний восток
сша
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:933:2037:2460_1920x0_80_0_0_642a77f03688958d6530f80fee7b0219.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ближний восток, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, украина.ру, распад, удар по ирану, война в иране, израиль, главные новости, главное, война на ближнем востоке, международные отношения, международная политика
Новости, Иран, Ближний Восток, США, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Украина.ру, распад, удар по Ирану, война в Иране, Израиль, Главные новости, главное, война на Ближнем Востоке, международные отношения, Международная политика

Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана

17:29 25.03.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
В войне на Ближнем Востоке появились не третья, а третьи силы. Все попытки США создать управляемый хаос провалились — это грабли, на которые американская политика наступает циклично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о влиянии третьих сил на ход конфликта, Евстафьев пояснил, что изначальная концепция США не сработала. По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке вписывается в концепцию геополитического хаоса.
"Управляемый хаос — это любимая концепция американцев, навязчивая идея геополитики США. При этом все попытки создать американцами такую ситуацию провалились. Это грабли, на которые американская политика наступает циклично", — заявил Евстафьев.
По его словам, в ситуациях, когда управляемый хаос становится неуправляемым, возникают третьи силы. "Война США и Ирана изначально заявлялась коалицией США и Ирана как попытка создать управляемый хаос. Но Израиль видел это, как полное обрушение иранской государственности и распад Ирана", — пояснил эксперт.
Он добавил, что хаос США — это уничтожение политической системы, возникшей после Исламской революции 1979 года, и возникновение чего-то более комфортного для Вашингтона на ее месте, констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокСШАДмитрий ЕвстафьевДональд ТрампУкраина.рураспадудар по Иранувойна в ИранеИзраильГлавные новостиглавноевойна на Ближнем Востокемеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
