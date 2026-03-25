Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
В войне на Ближнем Востоке появились не третья, а третьи силы. Все попытки США создать управляемый хаос провалились — это грабли, на которые американская политика наступает циклично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о влиянии третьих сил на ход конфликта, Евстафьев пояснил, что изначальная концепция США не сработала. По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке вписывается в концепцию геополитического хаоса.
"Управляемый хаос — это любимая концепция американцев, навязчивая идея геополитики США. При этом все попытки создать американцами такую ситуацию провалились. Это грабли, на которые американская политика наступает циклично", — заявил Евстафьев.
По его словам, в ситуациях, когда управляемый хаос становится неуправляемым, возникают третьи силы. "Война США и Ирана изначально заявлялась коалицией США и Ирана как попытка создать управляемый хаос. Но Израиль видел это, как полное обрушение иранской государственности и распад Ирана", — пояснил эксперт.
Он добавил, что хаос США — это уничтожение политической системы, возникшей после Исламской революции 1979 года, и возникновение чего-то более комфортного для Вашингтона на ее месте, констатировал собеседник издания.