Высказывания представителей эстонских властей о территориальных претензиях к России создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Об этом 3 января заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает lenta.ru

Армия США запустит боевые ракеты у границы России и Эстонии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению российского политика, высказывания эстонского парламентария, вероятно, обращены к внутренней аудитории и призваны повысить его популярность у электората. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к гражданам отметил, что Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией якобы по-прежнему является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района принадлежат Эстонии. При этом Москва признает данный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.