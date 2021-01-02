Харьковская компания «Биолек» подала 30 декабря заявку в Минздрав Украины о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинских граждан. Об этом говорится в заявлении сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, опубликованном на сайте партии

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса «Спутник V для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — сообщил Медведчук.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По словам Медведчука, такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев.

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — заявил политик.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана российским Центром им. Гамалеи и показала при испытаниях на добровольцах безопасность и эффективность — свыше 95%. Недавно Минздрав Российской Федерации одобрил ее применение для вакцинации лиц старше 60 лет.

Украинские власти неоднократно заявляли об отказе от российской вакцины, однако президент Владимир Зеленский отмечал, что это «нелегко объяснить украинским гражданам».