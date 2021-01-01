«Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии», — говорится в сообщении.
Старт поставкам дал президент страны Александр Вучич. За сутки в Сербию поступает 6 млн кубометров газа.
С января 2021 года цена газа для Сербии снижается с $240 до $155 за тысячу кубометров.
В «Газпроме» уточнили, что поставки по новому маршруту начались также в Боснию и Герцеговину.
Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Теперь «Турецкий поток» поставляет газ уже в семь стран ЕС — ранее российское «голубое топливо» по этому трубопроводу стали получать Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.