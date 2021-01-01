Сербия с 1 января 2021 года получает российский газ по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море, Турцию и Болгарию, исключив из маршрута Украину, сообщил «Интеракс»

«Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии», — говорится в сообщении.

Старт поставкам дал президент страны Александр Вучич. За сутки в Сербию поступает 6 млн кубометров газа.

Упущенные возможности: что теряет Украина в «Турецком потоке» © turkstream.info

В «Газпроме» уточнили, что поставки по новому маршруту начались также в Боснию и Герцеговину.

Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

Теперь «Турецкий поток» поставляет газ уже в семь стран ЕС — ранее российское «голубое топливо» по этому трубопроводу стали получать Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.