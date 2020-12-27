Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне, отметив, что такие высказывание задело многих, чьи предки участвовали в войне

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», заявил Песков в интервью программа «Москва. Кремль. Путин».

Он заявил, что высказывания Зеленского «сильно резанули не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов да и всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этом войне». Путин планирует привиться «Спутником V» от коронавируса - Песков © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

При этом Песков подчеркнул, что значительное количество таких людей живёт и на Украине.

В январе президент Украины во время визита в Польшу заявил, то СССР виновен в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией.

Позже президент России Владимир Путин, комментируя эти высказывания Зеленского, отметил, что на отношениях между странами они скажутся негативно, а для самого Зеленского «ничего хорошего в этом нет».