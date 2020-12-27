«Под руководством [президента Владимира] Зеленского Украина все дальше будет уходить от России, будет превращаться в страну-торпеду, страну под внешним управлением, которая обслуживает интересы других», — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что, хотя враждебность в российско-украинских отношениях будет нарастать, это вовсе не означает, что они перейдут в горячую фазу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.