В 2021 году отношения между Россией и Украиной не изменятся и будут оставаться на уровне враждебных. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушилин рассказал, кто активизировал процесс отрыва Украины от России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира] Зеленского Украина все дальше будет уходить от России, будет превращаться в страну-торпеду, страну под внешним управлением, которая обслуживает интересы других», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что, хотя враждебность в российско-украинских отношениях будет нарастать, это вовсе не означает, что они перейдут в горячую фазу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.