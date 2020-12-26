Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело в отношении главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой по факту возможного вмешательства в дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом 25 декабря в эфире hromadske рассказал и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук

По его словам, 3 декабря в единый реестр было внесено производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».

Речь идет об изменении Венедиктовой группы прокуроров по делу Татарова 1 декабря — перед тем, как в НАБУ намеревались сообщить ему о подозрении. Новая группа прокуроров сообщила о подозрении замглаве ОП 18 декабря.

Венедиктова прокомментировала передачу дела Татарова в СБУ © Facebook, Ирина Венедиктова

По мнению и.о. главы САП, это было сознательным действием.

В начале декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.