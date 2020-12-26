По его словам, 3 декабря в единый реестр было внесено производство «о вмешательстве в работу правоохранительных органов».
Речь идет об изменении Венедиктовой группы прокуроров по делу Татарова 1 декабря — перед тем, как в НАБУ намеревались сообщить ему о подозрении. Новая группа прокуроров сообщила о подозрении замглаве ОП 18 декабря.
Грищук рассказал, что прокурор из бывшей группы уже находился в суде, где должен был ходатайствовать об избрании меры пресечения для Татарова, когда в САП узнали, что группу прокуроров заменили.
По мнению и.о. главы САП, это было сознательным действием.
В начале декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.