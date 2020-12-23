Писателя Олеся Бузину можно считать воплощением украинской литературы последних 30 лет, так как его судьба схожа с судьбой всей страны. Об этом публицист Константин Кеворкян сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Я имею в виду Олеся Бузину. Олесь Бузина был очень широко известным при жизни автором: его книги расходились сотнями тысяч экземпляров, и писал он о независимости Украины, тех галлюцинациях, которые связаны с историей независимой Украины, разоблачении этих галлюцинаций. И его судьба сложилась настолько трагично, насколько трагична и судьба нынешней Украины», — сказал Кеворкян.

Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.

В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три активиста С14: Андрей Медведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.