По его словам, украинские литераторы как люди нерва и в некоторой степени идеологии всегда были тесно связаны со всеми процессами, которые происходили на Украине, и некоторые из них серьезно от этого пострадали.
«Я имею в виду Олеся Бузину. Олесь Бузина был очень широко известным при жизни автором: его книги расходились сотнями тысяч экземпляров, и писал он о независимости Украины, тех галлюцинациях, которые связаны с историей независимой Украины, разоблачении этих галлюцинаций. И его судьба сложилась настолько трагично, насколько трагична и судьба нынешней Украины», — сказал Кеворкян.
Бузина был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов.
В 2015 году в МВД Украины сообщали, что по делу Бузины задержаны три активиста С14: Андрей Медведько, Денис Полищук, а имя третьего так и не было раскрыто. Позже следствие называло лишь двух подозреваемых.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.