Концертный директор ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича Табриз Шахиди грозит разбирательством создателю версии компьютерной игры Mario за использование в ней образа Якубовича. Об этом написал сайт «Комсомольской правды» 21 декабря

«Бомж какой-то»: постаревшего Леонтьева не узнали фанаты - фото © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Если это обычная фанатская игрушка, то добьемся удаления, если коммерция, то пойдем в суд», — заявил концертный директор.

Видео с ведущим «Поле чудес» на на своем YouTube-канале animaction decks опубликовал аниматор Алексей Dex. В ролике нарисованный Якубович стал персонажем известной компьютерной игры Mario.

Усатый герой игры разбивает кирпичи головой, собирает монеты и оставляет характерные для Якубовича комментарии: «Тысяча очков», «Кушай грибочки». «Цветы в студию».

В 2019 году аниматор Dex уже помещал телеведущего в другую популярную игру Mortal Kombat.

Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович.

Ранее издание Украина.ру опубликовала ответ Якубовича Шаляпину, пожелавшему занять роль ведущего «Поле чудес».