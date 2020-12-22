По словам Шахиди, прав на использование имени и образа Якубович никому не давал, поэтому представитель ведущего намерен разобраться в этой ситуации вплоть до крайних мер.
«Если это обычная фанатская игрушка, то добьемся удаления, если коммерция, то пойдем в суд», — заявил концертный директор.
Видео с ведущим «Поле чудес» на на своем YouTube-канале animaction decks опубликовал аниматор Алексей Dex. В ролике нарисованный Якубович стал персонажем известной компьютерной игры Mario.
Усатый герой игры разбивает кирпичи головой, собирает монеты и оставляет характерные для Якубовича комментарии: «Тысяча очков», «Кушай грибочки». «Цветы в студию».
В 2019 году аниматор Dex уже помещал телеведущего в другую популярную игру Mortal Kombat.
Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович.
Ранее издание Украина.ру опубликовала ответ Якубовича Шаляпину, пожелавшему занять роль ведущего «Поле чудес».