Якубовича такое высказывание насмешило, ведущий даже пошутил, что его, наверное, и вовсе не надо спрашивать.
«Пусть он (Шаляпин — ред.) попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое», — сказал Якубович.
Свое желание вести одно из старейших шоу страны певец озвучил в ответе на вопрос, не будет ли он партнером ведущей Леры Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись». Эпатажный Шаляпин ответил, что такой вариант возможен и добавил, что не прочь поработать и в еще одной передаче.
«Напишите: Прохор Шаляпин мечтает стать ведущим «Поле чудес», — сказал он.
Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович.