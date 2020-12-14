Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал заявление певца Прохора Шаляпина о том, что он хотел бы стать новым ведущим шоу «Поле Чудес», написал «Московский комсомолец» 14 декабря

«Идите в ****»: Макаревич назвал эфиры про усопших звезд «стриптизом» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Пусть он (Шаляпин — ред.) попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое», — сказал Якубович.

Свое желание вести одно из старейших шоу страны певец озвучил в ответе на вопрос, не будет ли он партнером ведущей Леры Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись». Эпатажный Шаляпин ответил, что такой вариант возможен и добавил, что не прочь поработать и в еще одной передаче.

«Напишите: Прохор Шаляпин мечтает стать ведущим «Поле чудес», — сказал он.

Телеигра «Поле чудес» является репликацией нескольких подобных американских программ. В России передача выходит с 1990 года. Первым ведущим был журналист Владислав Листьев, а с ноября 1991 года и по сей день телеигру ведет Леонид Якубович.