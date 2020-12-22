Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся в Харькове 23 декабря. Церемонию будут транслировать онлайн, передает Vesti.ua 22 декабря

Траур по мэру Харькова Кернесу сократили до двух дней © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

В день похорон в Харькове перекроют ряд улиц, а за порядком во время мероприятий будут следить более полутысячи правоохранителей.

Сообщается, что с 7:00 до 11:00 (8:00-12:00 мск) в Благовещенском соборе будет отпевание. С 9:00 до 13:00 (10:00-14:00 мск) желающие смогут попрощаться с Кернесом в фойе Харьковского академического театра, а в 13:30 (14:30 мск) состоится захоронение на Аллее почетных харьковчан на городском кладбище № 2.

Мэр Харькова скончался в возрасте 61 года 17 декабря в немецкой больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. До выборов обязанности главы города будет исполнять секретарь местного совета и близкий соратник Кернеса Игорь Терехов.