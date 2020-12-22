Украинские правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в сфере Военно-промышленного комплекса подозревают Игоря Гладковского (сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского), в получении как минимум $34 тысяч взятки. Об этом 21 декабря сообщило агентство liga.net

Олег Гладковский-Свинарчук: кто он © Сайт президента Украины Игорю Гладковскому — сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Речь идет об эпизоде, который был опубликован командой Bihus.Info в 2019 году», — пишет агентство со ссылкой на источник в НАБУ.

По данным НАБУ, благодаря усилиям подозреваемого ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома».

«За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен (более 34 тысяч долларов — ред.) неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности — остальные фактов пока расследуют», — сообщается на сайте НАБУ.

Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом от «Укроборонпрома» было получено более $9,2 миллиона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.

В заключительной части журналистского расследования Bihus.info утверждается, что украинские силовики и налоговая служба покрывали преступную деятельность фигурантов коррупционного скандала в оборонной сфере страны — в частности, якобы за взятки прекращали дела в отношении Игоря Гладковского и его бизнес-партнеров. Государственное бюро расследований завело дело после обнародования новой части расследования о хищениях в оборонной сфере.

В целом следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, трое — на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.