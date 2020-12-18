Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в нежелании контактировать с ним ни в каком формате. Об этом он рассказал в эфире «Радио НВ» в четверг, 17 декабря

По словам Кулебы, Лавров не ответил на его звонок с просьбой обсудить обострение ситуации в Донбассе.

«Я, конечно, слез не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — сказал Кулеба.

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Я ни в коем случае не антироссийский, я стопроцентно проукраинский», — добавил Кулеба.

Когда министр предпринимал попытку связаться с Москвой, не уточняется.

Последнее заметное обострение в Донбассе произошло 6 декабря.