По словам Кулебы, Лавров не ответил на его звонок с просьбой обсудить обострение ситуации в Донбассе.
«Я, конечно, слез не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», — сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что всегда готов к разговору с российским коллегой и считает, что им есть что обсудить.
«Я ни в коем случае не антироссийский, я стопроцентно проукраинский», — добавил Кулеба.
Когда министр предпринимал попытку связаться с Москвой, не уточняется.
Последнее заметное обострение в Донбассе произошло 6 декабря.