Россия предлагала Украине широкие возможности без навязывания неких догматов, напомнил Вышинский. При этом вступление в ЕврАзЭС предлагалось на взаимовыгодных условиях, в то время как присоединение к зоне свободной торговле с Евросоюзом носило идеологический характер, добавил он.
Но украинские элиты, по словам Вышинского, пренебрегли принципами прагматизма и вместо ЕврАзЭс агитировали за «движение в Европу и к европейским ценностям», поскольку не думали о благе и территориальной целостности страны, а преследовали собственные интересы.
«Сейчас перспектива движения Украины в Европу нулевая, а что такое «европейские ценности», слабо понимают в самой Европе. И самое главное, что признаёт само украинское правительство, выгоды от этой зоны свободной торговли никакой», — сказал Вышинский.
Он подчеркнул, что национальные элиты — это проблема самих национальных государств, и свои правящие кадры выбирает сам украинский народ, хоть этими выборами и манипулируют.
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