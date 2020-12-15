Украинские правящие элиты предпочли устроить собственное будущее и получить некие гарантии со стороны западных политиков, вместо того чтобы подумать о выгоде для собственной страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Россия предлагала Украине широкие возможности без навязывания неких догматов, напомнил Вышинский. При этом вступление в ЕврАзЭС предлагалось на взаимовыгодных условиях, в то время как присоединение к зоне свободной торговле с Евросоюзом носило идеологический характер, добавил он.

Эксперт объяснил, что будет, если Украина останется «лабораторным кроликом» Запада © Facebook, Алексей Калиниченко

«Сейчас перспектива движения Украины в Европу нулевая, а что такое «европейские ценности», слабо понимают в самой Европе. И самое главное, что признаёт само украинское правительство, выгоды от этой зоны свободной торговли никакой», — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что национальные элиты — это проблема самих национальных государств, и свои правящие кадры выбирает сам украинский народ, хоть этими выборами и манипулируют.

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