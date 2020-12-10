Адвокаты экс-главы государства в назначенное время не явились в зал суда, где шло рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу.
Представители обвинения указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствие адвокатов продолжать слушание нельзя. Судья предложил назначить Януковичу государственного защитника.
Суд рассмотрит ходатайство о повторном заочном избрании меры пресечения в виде ареста по делу Майдана, так как Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест бывшего главы государства.
На днях Янукович сам изъявил желание с помощью видеосвязи поучаствовать в судебном заседании по делу о расстреле Евромайдана. Он обратился в Печерский районный суд Киева с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле. Защита отметила, что ранее Киевский апелляционный суд отменил «незаконное и необоснованное решение» об аресте Януковича, и теперь вновь обвинение требует заключить его под стражу.