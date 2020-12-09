По словам адвоката экс-президента Замира Жоошева, сотрудники Госслужбы исполнения наказаний уже в среду хотели перевести Атамбаева из колонии в СИЗО, но экс-президент отказался из-за плохого самочувствия.
«У него есть право на жизнь и здоровье. Его болезнь прогрессирует. Нет никаких оснований содержать его под стражей. Кроме того, суд не мог без участия адвокатов рассматривать меру пресечения. Мы намерены ходатайствовать об изменении меры пресечения», — сказал Жоошев.
Адвокат добавил, что другим фигурантам — экс-советнику председателя ГСИН Киргизии Калыбеку Качкыналиеву, академику Абдухалиму Раимжанову и бывшему генпрокурору Индире Джолдубаевой — в рамках пересмотра дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Летом суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. В конце ноября Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело передано на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.
Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, ему были предъявлены обвинения в коррупции.