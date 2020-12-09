Суд Бишкека в рамках пересмотра дела о незаконном освобождении криминального авторитета принял решение о переводе экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева из колонии под арест в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Об этом 9 декабря сообщает Интерфакс

Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Замира Жоошева, сотрудники Госслужбы исполнения наказаний уже в среду хотели перевести Атамбаева из колонии в СИЗО, но экс-президент отказался из-за плохого самочувствия.

«У него есть право на жизнь и здоровье. Его болезнь прогрессирует. Нет никаких оснований содержать его под стражей. Кроме того, суд не мог без участия адвокатов рассматривать меру пресечения. Мы намерены ходатайствовать об изменении меры пресечения», — сказал Жоошев.

Адвокат добавил, что другим фигурантам — экс-советнику председателя ГСИН Киргизии Калыбеку Качкыналиеву, академику Абдухалиму Раимжанову и бывшему генпрокурору Индире Джолдубаевой — в рамках пересмотра дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Летом суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. В конце ноября Верховный суд Киргизии отменил приговор судов низших инстанций. Дело передано на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, ему были предъявлены обвинения в коррупции.