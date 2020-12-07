Происходит активная подготовка к продолжению строительства «Северного потока-2». Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновляется в исключительной экономической зоне Германии. При этом основной недостроенный участок находится в датской акватории.

В последнее время заметна активность судов «Фортуна» и «Академик Черский», отметил Юшков.

«С большой долей уверенности мы можем говорить, что сейчас начинается достройка «Северного потока-2». Не факт, что это будет сегодня или завтра. Возможно, они немного подождут хорошей погоды, но они станут на точку и будут достраивать. И версию о том, что это якобы всё профанация, и что Россия не собирается достраивать, и что «Газпром» морочит голову российскому руководству, можно отбросить», — заявил он.

Ранее против «Газпрома» в связи со строительством газопровода СП-2 были введены санкции.

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