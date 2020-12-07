Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновляется в исключительной экономической зоне Германии. При этом основной недостроенный участок находится в датской акватории.
В последнее время заметна активность судов «Фортуна» и «Академик Черский», отметил Юшков.
«С большой долей уверенности мы можем говорить, что сейчас начинается достройка «Северного потока-2». Не факт, что это будет сегодня или завтра. Возможно, они немного подождут хорошей погоды, но они станут на точку и будут достраивать. И версию о том, что это якобы всё профанация, и что Россия не собирается достраивать, и что «Газпром» морочит голову российскому руководству, можно отбросить», — заявил он.
Ранее против «Газпрома» в связи со строительством газопровода СП-2 были введены санкции.
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