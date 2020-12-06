Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против судов, достраивающих «Северный поток 2», однако есть сомнения в их эффективности, сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Ранее 5 декабря «Газпром» возобновил работы по прокладке «Северного потока 2». Посольство США в Берлине в тот же день потребовало остановить проект.

«Теперь мы будем ждать, как быстро на возобновление работ отреагируют американские службы контроля санкционного режима», — рассказал Юшков.

По его мнению, США будут вводить санкции против судов, достраивающих «Северный поток 2», однако интрига состоит в том, что конкретно написано в контрактах страхования у этих судов: будет ли отзываться страховка, возникнут ли проблемы с поиском следующей страховки.

«Американцы сейчас будут пытаться ввести такие санкции, чтобы, например, затруднить повторный заход судов снабжения, которые должны подвозить трубы для «Черского». Посмотрим, как это быстро будет происходить», — добавил эксперт.

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.