«Явно будут использованы два судна: "Фортуна" и "Академик Черский"», — сказал Юшков.
Он рассказал, что «Академик Черский» 5 декабря находился поблизости от точки возобновления работ, вокруг него находились несколько судов снабжения, «Финвал», «Балтийский исследователь» и «Умка».
Интервью Юшкова читайте на нашем сайте.
«В любом случае с большой долей уверенности мы можем говорить, что сейчас начинается достройка «Северного потока-2». Не факт, что это будет сегодня или завтра. Возможно, они немного подождут хорошей погоды, но они станут на точку и будут достраивать», — подчеркнул Юшков.
По его мнению, версию о том, что Россия не собирается достраивать газопровод, и что «Газпром» морочит голову российскому руководству, можно отбросить, поскольку видна активная подготовка к строительству.
Ранее в день возобновления работ по «Северному потоку 2» США потребовали от Германии остановить проект.
«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — заявила временная поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.
Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.
Однако 5 декабря два российских судна-трубоукладчика «Фортуна» и «Академик Черский» вышли в море в места прокладки трубопровода.