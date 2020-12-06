Можно с уверенностью говорить о том, что «Газпром» всерьез намерен достроить «Северный поток 2», сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

«Явно будут использованы два судна: "Фортуна" и "Академик Черский"», — сказал Юшков.

Он рассказал, что «Академик Черский» 5 декабря находился поблизости от точки возобновления работ, вокруг него находились несколько судов снабжения, «Финвал», «Балтийский исследователь» и «Умка».

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Интервью Юшкова читайте на нашем сайте.

«В любом случае с большой долей уверенности мы можем говорить, что сейчас начинается достройка «Северного потока-2». Не факт, что это будет сегодня или завтра. Возможно, они немного подождут хорошей погоды, но они станут на точку и будут достраивать», — подчеркнул Юшков.

По его мнению, версию о том, что Россия не собирается достраивать газопровод, и что «Газпром» морочит голову российскому руководству, можно отбросить, поскольку видна активная подготовка к строительству.

Ранее в день возобновления работ по «Северному потоку 2» США потребовали от Германии остановить проект.

«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — заявила временная поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года, так как из-за ввода санкций США вышла из проекта европейская компания, укладывавшая трубы.

Однако 5 декабря два российских судна-трубоукладчика «Фортуна» и «Академик Черский» вышли в море в места прокладки трубопровода.