Страны «Большой семерки» призывают Украину законодательно обеспечить эффективность наказания за недекларирование доходов и имущества или внесение недостоверных данных, а также независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) до 16 декабря. Об этом 3 декабря говорится в сообщении послов G7 в Twitter

«Послы стран G7 сегодня провели встречу с председателем Верховной Рады (Дмитрием) Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом президента для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными», — сказано в сообщении.

В ходе встречи послы особенно акцентировали, что наказания должны эффективно сдерживать коррупцию, а независимость и эффективность НАБУ должна быть защищена законодательными изменениями до 16 декабря.

Шмыгаль хочет разрешить Раде увольнять руководство НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский попросил Раду перенести рассмотрение законопроектов, связанных с Конституционным судом.

Ранее Конституционный суд Украины решил, что глава НАБУ Артем Сытник назначен на свою должность незаконно, после того, как депутаты просили Конституционный суд оценить конституционность его назначения. 27 октября суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.