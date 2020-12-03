«Послы стран G7 сегодня провели встречу с председателем Верховной Рады (Дмитрием) Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом президента для срочного восстановления с прочной правовой основой антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными», — сказано в сообщении.
В ходе встречи послы особенно акцентировали, что наказания должны эффективно сдерживать коррупцию, а независимость и эффективность НАБУ должна быть защищена законодательными изменениями до 16 декабря.
Рада намерена рассмотреть возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверных данных при их отличии от достоверных на сумму от 1,1 млн гривен (около 3 млн рублей) без лишения свободы. Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду перенести рассмотрение законопроектов, связанных с Конституционным судом.
Ранее Конституционный суд Украины решил, что глава НАБУ Артем Сытник назначен на свою должность незаконно, после того, как депутаты просили Конституционный суд оценить конституционность его назначения. 27 октября суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.