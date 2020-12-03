«Я думаю, что сейчас нет смысла призывать Лукашенко (прекратить насилие в Белоруссии. — Ред.). В нем кроме административно-диктаторского появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него… Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить», — подчеркнул Кравчук.
По его словам, Лукашенко негативно и даже болезненно реагирует на совместные усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе Украины.
«Только совместные усилия. Я имею в виду должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас», — считает Кравчук.
Украина обвиняет Россию в вооруженном конфликте на востоке страны. Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.