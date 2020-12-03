Давление на Россию параллельно с давлением на Белоруссию может помочь Украине остановить войну в Донбассе. Об этом 3 декабря заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью «Радио Свобода»

Кравчук считает, что его план ускорит встречу Зеленского и Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин подчеркнул Кравчук.

По его словам, Лукашенко негативно и даже болезненно реагирует на совместные усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе Украины.

«Только совместные усилия. Я имею в виду должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах. Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас», — считает Кравчук.

Украина обвиняет Россию в вооруженном конфликте на востоке страны. Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.