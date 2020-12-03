Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны.
«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов — они уверены, что будет подозрение», — сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.
Стоит отметить, что во время обысков у Брензовича обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.