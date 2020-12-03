Прокуратура Закарпатской области Украины готовит подозрение главе венгерского фонда «Эган Эде» и лидеру Партии венгров Закарпатья Василию Брензовичу. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил Укринформ

Свой мир. Удалась ли венграм Закарпатья «электоральная революция» против Киева © segodnya.ua

«Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов — они уверены, что будет подозрение», — сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров.

Стоит отметить, что во время обысков у Брензовича обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Великую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье.