Руководство банка обеспокоено в связи с текущей ситуацией в отношении процедуры исполнения решения Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала по делу об иске Ощадбанка к Российской Федерации, в соответствии с которым банку была назначена компенсация в размере $1,3 млрд.
Однако Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу ЧАО «Фортуна» на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное приведение в исполнение решения Международного коммерческого арбитража.
«Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Как следствие, выполнение решения арбитража о компенсации на сумму более $1,3 млрд находится под угрозой остановки», — отмечают в пресс-службе.
Компания ЧАО «Фортуна» обратилась в Верховный суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,3 млрд.