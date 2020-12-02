Украинский Ощадбанк встревожен недавним судебным решением в пользу связанной с олигархом Игорем Коломойским компании ЧАО «Фортуна», которое может сорвать попытки Киева получить от Москвы $1,3 млрд компенсации за потерю отделений в Крыму, сообщили в пресс-службе банка 2 декабря

Борьба Игоря Коломойского с Америкой: как прошли местные выборы в Черкассах © РИА Новости/Стрингер, Pexels/Sharefaith

Однако Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу ЧАО «Фортуна» на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное приведение в исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

«Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Как следствие, выполнение решения арбитража о компенсации на сумму более $1,3 млрд находится под угрозой остановки», — отмечают в пресс-службе.

Компания ЧАО «Фортуна» обратилась в Верховный суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,3 млрд.