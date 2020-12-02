«Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украино-венгерских отношениях», — говорится в материале.
Отмечается, что министр назвал «недопустимой» ситуацию, когда граждане Украины — депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности, Венгрии.
Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.
Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020 года.