Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял венгерского посла Иштвана Ийдярто после исполнения депутатами гимна Венгрии на заседании объединенной территориальной общины в Закарпатской области. Об этом 1 декабря сообщили на сайте МИД

В Закарпатье депутаты спели гимн Венгрии вместо украинского © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Отмечается, что министр назвал «недопустимой» ситуацию, когда граждане Украины — депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого государства, в частности, Венгрии.

Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины и никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

Ранее ряд депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области Украины во время принесения присяги пели гимн Венгрии, Служба безопасности Украины сообщила, что проводит проверку.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020 года.