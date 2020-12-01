«Государственный секретарь США Майкл Помпео в необычном для НАТО выступлении на встрече министров иностранных дел стран альянса подчеркнул, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство», — говорится в сообщении агентства.
Как уточняется, Помпео указал на провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.
Говоря об отношениях между Грецией и Турцией, Помпео подчеркнул, что необходимо перезапустить механизм деэскалации, который не работает по вине Турции.