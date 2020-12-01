Госссекретарь США Майкл Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО сказал, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство. Его слова приводит Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) 1 декабря со ссылкой на греческие дипломатические источники

При поддержке Турции? Готовит ли Украина блицкриг в Донбассе © ukroboronprom.com Как уточняется, Помпео указал на провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Говоря об отношениях между Грецией и Турцией, Помпео подчеркнул, что необходимо перезапустить механизм деэскалации, который не работает по вине Турции.