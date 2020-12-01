Глава внешнеполитического ведомства обвинил правительство Украины в «антивенгерской» политике, несмотря на обсуждения восстановления дружественных отношений между двумя странами. Он также назвал «неприемлемым» преследование венгров на Украине.
Накануне Служба безопасности Украины провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Украинские СМИ сообщали, что СБУ проводит обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича.