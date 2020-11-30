Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может оказаться на свободе уже во вторник, 1 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева

Павел Столяренко: Киргизия подверглась сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества © Facebook, Павел Станиславович

«Сегодняшнее решение Верховного суда мне передадут завтра утром. Если в решении не будет указано о мере пресечения Атамбаеву, то он должен выйти на свободу. Решения прежних судов отменены, соответственно обвинительный приговор тоже, а сроки мер пресечения, избранные ранее районным судом, давно истекли», — сказал адвокат.

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа прошлого года в своей резиденции в селе Кой-Таш. За два дня столкновений между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.

Позднее Атамбаеву были вручены подозрения в массовых беспорядках, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Кроме того, его подозревают в коррупции.

Больше года он содержался в СИЗО ГКНБ, пока не был освобожден сторонниками во время беспорядков в Бишкеке 5-6 октября.

Атамбаев со своей партией принял участие в митингах, выступая против действующей власти, в частности, президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова. Затем его вновь задержали 10 октября.