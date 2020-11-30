Верховный суд Киргизии 30 ноября отменил приговор Атамбаеву, которого отправили за решетку на 11 лет по обвинению в коррупции.
«Сегодняшнее решение Верховного суда мне передадут завтра утром. Если в решении не будет указано о мере пресечения Атамбаеву, то он должен выйти на свободу. Решения прежних судов отменены, соответственно обвинительный приговор тоже, а сроки мер пресечения, избранные ранее районным судом, давно истекли», — сказал адвокат.
Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа прошлого года в своей резиденции в селе Кой-Таш. За два дня столкновений между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.
Позднее Атамбаеву были вручены подозрения в массовых беспорядках, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Кроме того, его подозревают в коррупции.
Больше года он содержался в СИЗО ГКНБ, пока не был освобожден сторонниками во время беспорядков в Бишкеке 5-6 октября.
Атамбаев со своей партией принял участие в митингах, выступая против действующей власти, в частности, президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова. Затем его вновь задержали 10 октября.