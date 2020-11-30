«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — сообщили в канцелярии.
Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. В июне 2020 года суд признал его виновным по делу о коррупции и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца.
Больше года он содержался в СИЗО ГКНБ, пока не был освобожден сторонниками во время беспорядков в Бишкеке 5–6 октября.
Атамбаев со своей партией принял участие в митингах, выступая против действующей власти, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова. Затем его вновь задержали 10 октября.