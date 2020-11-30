Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, которому ранее назначили 11 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на канцелярию суда

«Решение двух предыдущих инстанций отменено. Дело направлено в Первомайский районный суд на новое рассмотрение», — сообщили в канцелярии.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. В июне 2020 года суд признал его виновным по делу о коррупции и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца.

Второй арест: экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинения. Но это только начало © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Атамбаев со своей партией принял участие в митингах, выступая против действующей власти, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова. Затем его вновь задержали 10 октября.