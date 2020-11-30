После того как одна из пассажирок сделала замечание другой из-за отсутствия маски на лице, та набросилась на нее с бранью.
«На ср… себе ее натяни!» — кричала женщина, не признающая карантинные меры.
Дальше словесная перепалка перешла в драку. Агрессивная безмасочница стала таскать попутчицу за волосы и бить по лицу.
Женщин попытались разнять другие пассажиры автобуса. В результате у одной из пассажирок были сломаны очки.
С 21 ноября на Украине вступил в силу закон, позволяющий наказывать за неправильное ношение или отсутствие маски в общественном месте.
В случае если в общественном месте гражданин не в маске или респираторе либо они не закрывают его органы дыхания, нарушителю грозит штраф в размере 170—255 гривен.