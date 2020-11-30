В Волынской области Украины в автобусе разгорелся конфликт из-за несоблюдения одной из пассажирок карантинных мер. Об этом сообщило 29 ноября местное издание «Конкурент»

После того как одна из пассажирок сделала замечание другой из-за отсутствия маски на лице, та набросилась на нее с бранью.

«На ср… себе ее натяни!» — кричала женщина, не признающая карантинные меры.

Дальше словесная перепалка перешла в драку. Агрессивная безмасочница стала таскать попутчицу за волосы и бить по лицу.

Жителя Львова избили из-за отсутствия маски © pixabay.com

С 21 ноября на Украине вступил в силу закон, позволяющий наказывать за неправильное ношение или отсутствие маски в общественном месте.

В случае если в общественном месте гражданин не в маске или респираторе либо они не закрывают его органы дыхания, нарушителю грозит штраф в размере 170—255 гривен.